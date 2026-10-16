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Exrector de la UdeA fue víctima de robo en Bucaramanga: se llevaron iPad con sus novelas

Jaime Restrepo Cuartas, exrector de la Universidad de Antioquia denunció el hurto de un bolso con su celular, documentos y un iPad en el que tenía escritos sus trabajos literarios.

Exrector de la UDA Jaime Restrepo víctima de robo.jpg
Blu Radio. Exrector de la UDA Jaime Restrepo víctima de robo //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El robo ocurrió en el barrio El Jardín de Bucaramanga y tiene preocupado al escritor Jaime Restrepo Cuartas, exrector de la Universidad de Antioquia, a quien un delincuente le robó un bolso con varias pertenencias, entre ellas un iPad en el que tenía almacenadas sus novelas.

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Restrepo Cuartas, quien actualmente vive en Santander y se dedica a la actividad de librero en la librería Ateneo 773, relató lo sucedido en un video publicado en sus redes sociales, en el que pidió ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para identificar y capturar al responsable.

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Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando regresó a la ciudad después de estar fuera durante el fin de semana. Al llegar a la librería, se preocupó porque las plantas del establecimiento no habían recibido agua, por lo que ingresó su vehículo y comenzó a buscar unas mangueras para regarlas.

“Entré a mi carro y empecé a buscar las mangueras para echarle agua a las plantas y un sujeto, que después identificamos por las cámaras, me robó mi bolso con el iPad, el celular, todos mis papeles con la cédula incluida, mis tarjetas de identidad”, contó.

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Sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, lo que más le preocupa al escritor es la información que guardaba en el dispositivo electrónico, pues allí tenía escritas todas sus novelas.

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“Lo grave es que en mi iPad estaban todas mis novelas. Yo le pido a la ciudadanía y autoridades que me ayuden a identificarlo”, manifestó Restrepo Cuartas.

El escritor aseguró que el presunto responsable quedó registrado en las cámaras de seguridad, imágenes que podrían contribuir a su identificación. Por eso, hizo un llamado para que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y logren ubicar al hombre señalado del hurto.

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