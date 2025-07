Familiares de mujer hallada muerta en Ocamonte piden a la Policía esclarecer el crimen

Desde Ocamonte, Santander, María Viviana Monsalve, hermana de Leidy Carolina Monsalve, de 28 años, quien fue hallada muerta en la vereda Agua Fría en zona rural de ese municipio, hizo un llamado a la Policía para que adelante las investigaciones que ayuden a esclarecer el crimen.

A través de un video María Viviana asegura que su hermana no tenía problemas y tampoco amenazas de ningún tipo.

“No sabemos los motivos, no sabemos el por qué hicieron esto, lo que sí sabemos es que mi hermana no tenía problemas con nadie. Ella era una persona muy amable, muy querida en el Valle de San José y personas que la conocemos sabemos que ella en las noches no salía a hacer domicilios y menos a un lugar tan lejano”.

Familiares de Leidy Carolina Monsalve quien fue hallada muerta en Ocamonte, Santander, piden a las autoridades esclarecer el caso. "Ella no tenía problemas con nadie", dijo su hermana #VMañanasBlu pic.twitter.com/sVgP3nMFQO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 22, 2025

Leidy Carolina fue hallada el pasado 19 de julio por habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo. Unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional se acercaron al sitio para realizar la inspección y el levantamiento del cadáver.

El alcalde de Ocamonte, Sergio Andrés Chacón Reyes, lamentó lo sucedido. “Estamos investigando qué ocurrió con esta mujer y pedimos a las autoridades celeridad en el caso. Nuestro municipio es tranquilo, se goza de paz”, señaló el mandatario.

De acuerdo con su familia, Leidy Carolina trabajaba como domiciliaria y desapareció luego de salir a realizar una entrega.

Tras un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $5 millones por información que permita la identificación de los responsables del crimen de la joven.