Fiscalía investiga incendio que destruyó 24 buses de Metrolínea en portal de Girón

La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, asumió la investigación para esclarecer las causas del incendio que destruyó 24 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea en el Portal de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga.

La emergencia se registró en la noche del miércoles y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que logró controlar las llamas luego de varias horas de trabajo. Las autoridades confirmaron que los vehículos afectados pertenecían a la empresa Metrocinco Plus, operadora que se encuentra en proceso de liquidación.

Las autoridades confirmaron que fueron 24 buses de Metrolínea los afectados tras incendio que se presentó en el portal de Girón. Los vehículos hacen parte la empresa Metrocinco Plus en liquidación. "Desconocemos las causas", afirmaron #VocesySonidos pic.twitter.com/EKELY4qq9e — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 7, 2026

De acuerdo con la información preliminar, los buses permanecían estacionados en el portal y estaban bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades, entidad que adelanta el proceso relacionado con la liquidación de la compañía transportadora.

Desde Metrolínea se indicó que, por ahora, no existen conclusiones sobre el origen de la conflagración. “Desconocemos las causas”, señalaron las autoridades mientras avanzan las inspecciones técnicas y judiciales en el lugar de los hechos.



Nuevo incendio en estación de Metrolínea de Girón afecta buses en chatarrización #MañanasBluhttps://t.co/P0pn7F9xEk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 7, 2026

La empresa de transporte masivo informó además que esperará los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos y del CTI antes de emitir nuevos pronunciamientos sobre lo ocurrido.

El incendio generó preocupación entre ciudadanos y usuarios del sistema de transporte, debido al impacto visual de las llamas y la destrucción total de varios articulados y padrones que hacían parte de la flota estacionada en el portal.

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Metrolínea aclaró que los vehículos afectados no eran de su propiedad y que, por tanto, no existe afectación sobre activos o pólizas de la entidad. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para determinar qué provocó la emergencia.