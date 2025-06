Gobernación de Santander convoca tarde cívica para rechazar la violencia y defender la vida

En un mensaje de unidad y firmeza frente a los hechos violentos que golpean a Colombia, la Gobernación de Santander anunció una tarde cívica para este martes 17 de junio, a las 4:00 p.m., en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga. El encuentro ciudadano, denominado 'Una Luz Por La Vida', busca alzar una sola voz en defensa de la vida, la paz y la convivencia.

La convocatoria fue hecha por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien hizo un llamado a todos los santandereanos a sumarse a esta jornada de reflexión colectiva, en rechazo a la violencia. “Los santandereanos no se rinden, no retroceden, y no se quedan con los brazos cruzados esperando que vengan a solucionarnos los problemas”, expresó el mandatario departamental.

La jornada es respaldada por los 32 gobernadores de los departamentos del país, sobre todo aquellos donde se han registrado atentados en las ciudades así mismo es una manifestación de rechazo al ataque vivido por el senador Miguel Uribe Turbay, por lo que desde Santander “elevamos una oración por su pronta recuperación, pero también levantamos la voz para decir que no aceptamos que la violencia sea el camino”, agregó el gobernador.

La invitación es abierta a todos los ciudadanos, sin distinciones políticas o religiosas, y tiene como objetivo enviar un mensaje claro al país "en Santander se defiende la vida y se trabaja por la paz con acciones concretas y en unidad".

Desde la administración departamental se insiste en que la seguridad no es solo una responsabilidad del Estado, sino una tarea colectiva. Por eso, esta tarde cívica busca ser un espacio de encuentro, reflexión y compromiso ciudadano frente a los desafíos que enfrenta el país.

El gobernador señaló que es una acción unificada para trabajar por un departamento más seguro, próspero y sostenible. La jornada es una muestra de que la esperanza se construyen todos los ciudadanos enfatizó el gobernador.