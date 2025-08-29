Gobierno entrega primeros subsidios a adultos mayores de 75 años sin pensión en Bucaramanga

En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega de los primeros subsidios del nuevo programa Pilar Solidario, dirigido a adultos mayores que no cuentan con pensión.

Los beneficiarios recibirán un bono mensual de 230.000 pesos, que empezará a entregarse desde octubre a aquellos adultos que están inscritos en el programa de Prosperidad Social. Según el mandatario, el objetivo es garantizar una vejez digna a los colombianos de más de 75 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

“Esperamos que todos los ancianos y ancianas mayores de 75 años que no tengan pensión se inscriban en las listas para que el Departamento de Prosperidad Social empiece a entregar el bono pensional en Bucaramanga y en Santander”, señaló el jefe de Estado.

Petro agregó que el proceso se extenderá a más ciudades y departamentos en las próximas semanas. “Ya diremos en qué otros lugares, ya sea por la prensa, por la radio o por las redes, se continuará con este proceso. No dejemos que ningún viejo o vieja quede tirado en una esquina de Bucaramanga, Buenaventura o Riohacha, no dejemos que nadie se quede sin este bono”, afirmó.

El Gobierno resaltó que este programa hace parte de la reforma social que busca ampliar la cobertura para quienes no tienen pensión, en un país donde, según cifras oficiales, más del 70 % de los adultos mayores no acceden a este derecho.

Con la entrega de estos primeros bonos en Bucaramanga, el Ejecutivo dio inicio a una política que promete llegar a miles de hogares en todo el territorio nacional.