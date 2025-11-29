En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Grave error en datos entregados bloqueó subsidio a 1871 damnificados de lluvias en Santander

Grave error en datos entregados bloqueó subsidio a 1871 damnificados de lluvias en Santander

Los errores en el RUNDA dejaron por fuera a cientos de familias en Santander; ahora, gracias a una medida excepcional, podrán actualizar datos y recibir la ayuda económica. Tendrán plazo hasta el 25 de marzo de 2026.

