Grave error en datos entregados bloqueó subsidio a 1871 damnificados de lluvias en Santander

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reactivó el subsidio de $500.000 para 1.871 damnificados en Santander afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023, luego de declarar la excepción de inconstitucionalidad para corregir inconsistencias en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

Según explicó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la medida busca garantizar que los hogares del departamento que no pudieron acceder al beneficio por errores en el registro tengan una nueva oportunidad para recibir la transferencia económica por única vez.

“Hubo personas que no fueron reconocidas como damnificadas debido a esos errores en el registro y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho. Hoy tienen una nueva oportunidad”, indicó Maldonado.

Con la Resolución 1088 de 2025, la UNGRD abrió un plazo de cuatro meses, hasta el 25 de marzo de 2026, para que los damnificados de Santander subsanen la información que quedó con inconsistencias.

La actualización de datos se podrá hacer a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co, opción RUNDA escribiendo al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co



La entidad aclaró que esta corrección aplica únicamente para quienes ya estaban inscritos al 2 de noviembre de 2024. No se permitirán nuevos registros, pues el RUNDA cerró el 1 de mayo de 2023.

Santander aparece entre los departamentos con mayor número de inconsistencias en la información de los damnificados, lo que dejó a cientos de familias sin poder acceder al auxilio económico. Con la excepción de inconstitucionalidad, la UNGRD busca garantizar el derecho al mínimo vital de las 1.871 personas del departamento que continúan a la espera del subsidio.

La medida, aplicada por primera vez para una población damnificada, permitirá que los afectados reclamen la transferencia monetaria una vez validen y corrijan sus datos.