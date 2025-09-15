Grupos armados pretendían sembrar terror con minas anti personas en el Magdalena Medio

En el marco de las operaciones militares que adelanta la Segunda División del Ejército Nacional en el sur del Cesar, tropas lograron ubicar y destruir de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, que habían sido instalados en la vereda La Especial.

El hallazgo fue posible gracias a las labores técnicas del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), que aplicó protocolos especializados para neutralizar los dispositivos sin que representaran riesgo para la comunidad ni para los soldados que permanecen en la zona. Según el reporte oficial, las minas estaban diseñadas con sistema de activación por presión, lo que significaba un inminente peligro para cualquier persona que transitara por el sector, así como para las unidades militares en desarrollo de sus misiones de seguridad.

Las autoridades militares aseguraron que la rápida reacción evitó un hecho que pudo haber tenido consecuencias catastróficas para la población campesina y para los uniformados. Además, resaltaron que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de control territorial para debilitar las capacidades criminales de los grupos armados que operan en la región y que buscan generar miedo, restringir la movilidad y atentar contra la vida de los habitantes.

El Ejército reiteró que mantendrá las operaciones ofensivas y preventivas en los corredores viales y rurales del Cesar, con el objetivo de proteger la seguridad de las comunidades y garantizar condiciones de tranquilidad durante las labores cotidianas de los pobladores. “Estos resultados reflejan nuestro compromiso por salvaguardar la vida y neutralizar las intenciones terroristas que atentan contra el derecho fundamental a la movilidad y la paz de las regiones”, señaló la institución en un comunicado.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que informe de manera inmediata cualquier situación sospechosa en las zonas rurales y contribuya con información que permita desactivar amenazas que pongan en riesgo la integridad de las comunidades.