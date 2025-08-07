Publicidad

Habitantes de La Mesa de los Santos, Santander, anuncian protesta por abandono estatal

Dirigentes comunales y residentes reclaman el abandono histórico en infraestructura, cuestionan el manejo del recaudo del peaje y piden a la Gobernación de Santander la suspensión inmediata del cobro.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 09:17 a. m.

La comunidad de la Mesa de Los Santos, sector turístico de la región, denuncia que, pese a que el peaje instalado en esta zona recauda más de $1.000 millones mensuales, no se evidencian obras ni mejoras sustanciales en la infraestructura vial.

La molestia se incrementó tras constatarse que en los últimos ocho meses no se ha realizado mantenimiento alguno a las vías veredales, la báscula de control de peso para vehículos de carga pesada no está en funcionamiento desde enero, y hasta hace apenas dos semanas, el sector no contaba con grúa ni ambulancia para atender emergencias.

"Cuando todos pensamos que por fin había cesado la horrible noche nos dimos cuenta que resultó peor la cura que la enfermedad", reza el comunicado de los líderes cívicos, en el que, además, critican la falta de planeación y el manejo que ha dado el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) a los recursos del peaje.

Según la comunidad, el 35% del recaudo va a gastos administrativos, repartido entre el Idesan y la empresa Thomas Greg & Sons, firma que ganó la licitación para operar el peaje hasta diciembre de 2025.

El otro 65% será ejecutado por las alcaldías de Los Santos y La Mesa de Jeridas para contratar obras de mejoramiento vial, lo cual también ha generado dudas por la falta de control y veeduría ciudadana.

En medio del descontento, la comunidad también criticó la improvisación en la asignación de descuentos para residentes, el uso de los presidentes de Juntas de Acción Comunal para validar residencias, y la negligencia que, según ellos, derivó en la muerte de un usuario de la vía por falta de atención oportuna.

Por ahora, la petición es clara: suspender el cobro del peaje hasta que haya garantías de transparencia, inversión real en infraestructura y participación efectiva de la comunidad.

Una delegación de la Gobernación de Santander, encabezada por el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Douglas Javier Arenas, visitó el corregimiento ante la presión social.

