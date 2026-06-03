Hormigas culonas santandereanas sueñan con bailar junto a Shakira en el Mundial de 2026

Como si hubieran salido de un cuento lleno de color y tradición, 18 niños santandereanos caracterizados como hormigas culonas buscan conquistar uno de los escenarios más importantes del planeta: el Mundial de Fútbol de 2026. Su objetivo es llamar la atención de Shakira y convertirse en parte de los talentos que acompañen la promoción de la canción oficial de la cita deportiva.

Al ritmo del tradicional “Dai Dai”, los pequeños artistas han convertido un símbolo emblemático de Santander en una propuesta artística que mezcla danza, cultura e identidad regional. Con enormes gafas oscuras, antenas móviles y vistosos trajes inspirados en la hormiga culona, han logrado captar la atención en redes sociales y ahora aspiran a llevar su espectáculo mucho más allá de las fronteras colombianas.

“Queremos ir al Mundial con esta representación, no solo santandereana, sino muy colombiana. Sabemos que Shakira siempre nos sorprende con algo diferente y queremos ser ese sello diferente en un Mundial. Llevar hormigas a un Mundial sería espectacular”, expresó Anderson Abaunza, productor artístico del Salón de los Artistas.

La iniciativa es liderada por el Salón de los Artistas, una agrupación que durante años ha trabajado en la creación de personajes inspirados en elementos representativos de la cultura regional. Dentro del espectáculo destaca la figura de la “hormiga reina”, personaje que guía cada coreografía y simboliza el liderazgo de esta propuesta artística.



Para los jóvenes bailarines, el proyecto representa mucho más que una oportunidad de presentarse en un evento internacional. También es una forma de exaltar las raíces santandereanas y mostrar al mundo una de las tradiciones más reconocidas de la región.

“Nuestro sueño es bailar en el Mundial con Shakira. Nos hemos preparado durante mucho tiempo y estamos muy emocionados de compartir este proyecto”, señaló Evelyn Gómez, integrante de la agrupación.

Por su parte, Isabel Sofía Rueda destacó el valor cultural de la iniciativa. “La importancia de llegar al Mundial no solamente es representar a Santander, sino hacer una representación a nivel nacional con el tema de las hormigas culonas para que todo Colombia y el mundo conozcan esta tradición de nuestra región”, afirmó.

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La hormiga culona, considerada uno de los mayores símbolos gastronómicos y culturales de Santander, se convierte así en la protagonista de un sueño que une talento, creatividad y orgullo regional. Mientras avanzan las convocatorias y preparativos rumbo al Mundial de 2026, estos niños continúan ensayando con la esperanza de que sus pasos de baile lleguen hasta Shakira y logren abrirse un espacio en la máxima fiesta del fútbol mundial.