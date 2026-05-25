Hospital Universitario de Santander ratificado como centro universitario por MinEducación

El Hospital Universitario de Santander fue ratificado como centro médico universitario luego de la inspección realizada por el Ministerio de Educación Nacional, un reconocimiento que consolida al centro asistencial como uno de los principales escenarios de formación médica y atención especializada en el nororiente del país.

La ratificación fue destacada por el decano de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, Jürgen Niederbacher, quien señaló que este resultado es producto de la articulación entre la universidad y el hospital para fortalecer la docencia, la investigación y la prestación de servicios de salud de alta complejidad.

Las novedades más importantes de la ESE HUS están en NotiHUS.



Infórmate aquí y mantente al día con nuestra gestión 🚑📰@GobdeSantander @MinSaludCol @ricardohoyosl pic.twitter.com/Fe76tWP5tF — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) May 23, 2026

De manera paralela, la ESE Hospital Universitario de Santander informó importantes avances en modernización tecnológica y ampliación de servicios médicos gracias al respaldo de la Gobernación de Santander y a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental.

Entre las inversiones realizadas se encuentra la adquisición de equipos biomédicos de última tecnología para fortalecer el servicio de neurología, permitiendo optimizar los procesos de atención y mejorar la precisión en los diagnósticos clínicos de los pacientes.



Según el centro asistencial, estos equipos contribuirán a brindar una atención más oportuna, humana y de calidad para los santandereanos, especialmente en patologías neurológicas de alta complejidad.

La solidaridad también transforma vidas.

Hoy recibimos con gratitud a la Asociación ASPAS, quienes llevaron sonrisas, acompañamiento y esperanza a nuestros niños hospitalizados en la ESE Hospital Universitario de Santander.

A través de espacios de lectura, actividades… pic.twitter.com/BO1T1W70Ho — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) May 21, 2026

Otro de los avances destacados por el hospital es el incremento del 300 % en la atención a niños dentro de la red oncológica del HUS. La ampliación incluye nuevos espacios especializados que cumplen con todos los protocolos requeridos para hospitalización y tratamiento integral de pacientes pediátricos con cáncer.

Las directivas del hospital señalaron que estas adecuaciones buscan mejorar las condiciones de atención y fortalecer la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de servicios especializados en salud infantil en Santander y la región.