Indignación en Barrancabermeja: murió un mono araña café tras brutal maltrato

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja lamentó el fallecimiento de un mono araña café (Ateles hybridus), especie catalogada de especial protección, luego de ser víctima de presunto maltrato por parte de personas inescrupulosas en el sector de Pozo Siete, en la Comuna 7 de Barrancabermeja.

El caso fue reportado por la comunidad, que alertó a las autoridades sobre la presencia del animal herido. De inmediato, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Ambiental atendieron la emergencia y trasladaron al primate hasta la clínica veterinaria Misión Médica, centro que cuenta con convenio distrital para la atención de fauna silvestre.

A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario, el mono araña murió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

“Lamentablemente ayer tuvimos una víctima de un mico aullador en Pozo 7, donde personas inescrupulosas han intentado domesticar parte de la fauna silvestre. Este animal sufrió varios traumatismos y, aunque recibió atención médica inmediata, falleció. Hoy es materia de investigación las causas del maltrato y se aplicará la Ley Ángel, que sanciona penalmente estos actos”, expresó la Secretaría de Ambiente y Transición Energética a través del Departamento de Bienestar Animal.



La Administración Distrital anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía y la Inspección de Policía para identificar y sancionar a los responsables.

“No más maltrato animal. Estamos tomando las medidas legales para proteger la biodiversidad de Barrancabermeja. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier caso de violencia contra la fauna silvestre”, reiteró la Secretaría.

El mono araña café es una especie endémica del Magdalena Medio y se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo que las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía a no capturar, comercializar ni mantener en cautiverio animales silvestres, y a reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su vida.