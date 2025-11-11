Insólito: ladrones, con 30 anotaciones, seguían robando en Bucaramanga; así actuaban

La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de dos reconocidos actores criminales con un extenso prontuario judicial. Se trata de Pedro Pablo Cárdenas, alias ‘Pablo’, y Alberto Martelo Jiménez, alias ‘Alberto’, quienes, según las autoridades, acumulaban más de 30 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por una larga lista de delitos.

Las investigaciones adelantadas por la Sijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitieron establecer que estos sujetos se dedicaban al hurto mediante la modalidad de ‘raponazo’, utilizando motocicletas para sorprender a sus víctimas, en su mayoría mujeres conductoras, y despojarlas de sus pertenencias con violencia.

Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso es la extensa hoja de antecedentes que ambos capturados registran: hurto calificado y agravado, lesiones personales, receptación, fuga de presos, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Insólito: estos ladrones, alias 'Pablo' y 'Alberto', tienen 30 anotaciones judiciales y seguían robando en Bucaramanga. Así actuaban para robar, especialmente, a mujeres de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/6hCdj9NL4F — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 11, 2025

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Pablo’ y ‘Alberto’ son ejemplo del fenómeno de reincidencia criminal que preocupa a las instituciones de seguridad, pues a pesar de haber sido judicializados en varias ocasiones, volvían a las calles para cometer nuevos delitos.

El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la importancia del operativo y envió un mensaje contundente: “Este resultado operativo demuestra el compromiso permanente de nuestros investigadores por combatir de manera frontal a quienes afectan la seguridad ciudadana. Continuaremos desarrollando acciones categóricas para proteger la vida y el patrimonio de los bumangueses”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de presentarlos ante un juez para la definición de su situación jurídica.

Las autoridades esperan que las pruebas recopiladas, especialmente en videos de cámaras de seguridad, sean determinantes para que los capturados pasen una buena temporada tras las rejas.