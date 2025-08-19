Publicidad

Instalan alumbrado público entre peaje del aeropuerto y Lebrija tras 20 años de espera

Instalan alumbrado público entre peaje del aeropuerto y Lebrija tras 20 años de espera

El proyecto se encuentra en etapa final y serán iluminados en total 3,9 kilómetros.

alumbrado público vía a Lebrija.jpg
Blu Radio. Alumbrado público vía a Lebrija //Foto: X @ViasdeLaCigarra
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:53 a. m.

La vía que conecta el peaje de Lebrija, conocido también como el peaje del aeropuerto Palonegro, con el casco urbano del municipio comienza a ver la luz tras dos décadas de espera. El programa Vías de la Cigarra avanza en la instalación de postes y luminarias, un proyecto que ya supera el 90 % de ejecución para mejorar la seguridad vial y la movilidad en este importante corredor.

La intervención, liderada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con la ejecución a cargo de Findeter, contempla la iluminación de 3,9 kilómetros de doble calzada. En total, se han instalado 131 postes de 12 metros de altura y actualmente se adelanta el montaje de 258 luminarias LED.

Con este proyecto se beneficiarán más de 54.000 habitantes de Lebrija, así como conductores, ciclistas y peatones que diariamente transitan entre Bucaramanga y el centro del país.

“Estamos muy contentos porque es un gran beneficio para la comunidad. Esto nos va a permitir que haya mayor seguridad para usar la ciclovía, evitar accidentes y robos. Es muy beneficioso porque vamos a poder llegar seguros a nuestras casas”, dijo Nelson Villamizar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pablo de Lebrija.

