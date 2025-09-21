Intentó matar a una pareja en Piedecuesta y apenas pagará 8 años de prisión

La justicia en Santander generó indignación luego de conocerse la condena contra Mario Andrés Daza Pelayo, responsable de atacar con arma blanca a una pareja en Piedecuesta en el año 2019.

A pesar de la gravedad del caso, el hombre deberá pagar únicamente 8 años y 4 meses de prisión, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron en el barrio Chacarita, cuando Daza Pelayo abordó a la pareja en plena vía pública exigiéndoles dinero. Al recibir una negativa, desató un violento ataque con cuchillo, propinándoles varias puñaladas.

Un juez penal del circuito de Bucaramanga condenó a 8 años y 3 meses de prisión a Mario Andrés Daza Pelayo, luego de que aceptara su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, tras atacar con arma blanca a una pareja en el municipio de Piedecuesta, Santander.



Se registró un hecho de intolerancia en Bogotá que terminó en tragedia Foto: AFP, referencia

El fallo se produjo tras avalar un preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien decidió aceptar los cargos.

Una de las víctimas sobrevivió de milagro y hoy padece deformidades permanentes en su cuerpo como consecuencia de las heridas, el ataque ocurrió el 15 de octubre de 2019 en el barrio Chacarita. Daza Pelayo interceptó a una pareja en vía pública y, al negarse a entregarle dinero, hirió a uno de ellos con un arma cortopunzante.

Publicidad

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos lograron salvarle la vida. Sin embargo, las heridas le dejaron una incapacidad de 35 días y una deformidad física permanente.

El caso fue catalogado como tentativa de homicidio, pero la defensa del agresor y la Fiscalía lograron un acuerdo judicial que redujo de manera considerable la pena. Sin este beneficio, la condena habría sido mucho más alta, dado que se trató de un ataque directo contra la vida de dos personas.

La decisión judicial ordena que Daza Pelayo cumpla la pena en un centro carcelario.

Publicidad

La comunidad y familiares de las víctimas cuestionan la decisión, argumentando que una pena de apenas 8 años no refleja la gravedad del crimen ni el dolor causado.