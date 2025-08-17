Publicidad

Intolerancia en Floridablanca: mujer perdió la vida tras ser atacada con cuchillo

Intolerancia en Floridablanca: mujer perdió la vida tras ser atacada con cuchillo

La víctima compartía con amigos en vía pública cuando una pelea terminó en un ataque con cuchillo. El caso fue rechazado por el alcalde de Floridablanca. La agresora se dio a la fuga.

Mujer fallece en medio de una riña en Floridablanca Santander
Imagen tomada de sus redes. Jennifer Ávila Espinal
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 01:45 p. m.

Un hecho de intolerancia registrado en la noche del sábado 16 de agosto dejó como víctima mortal a Jennifer Ávila Espinal, de profesión zapatera, de 41 años, en el barrio Zapamanga, tercera etapa de Floridablanca, Santander.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Ávila se encontraba compartiendo con vecinos y amigos mientras disfrutaban de un partido de fútbol.

En medio del encuentro, un comentario habría desatado una fuerte discusión con otra mujer que se encontraba en el lugar, quien finalmente la atacó con un cuchillo en el pecho.

La víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada inicialmente al Hospital de Floridablanca, la gravedad de la herida sufrida generó que posteriormente fuera remitida a la Clínica Comuneros en Bucaramanga, donde falleció debido a la lesión en el pecho.

cuchillo.jpg
Blu Radio. Cuchillo //Foto: AFP

Las autoridades confirmaron que la agresora huyó del lugar, aunque ya fue identificada y se adelanta su búsqueda. Testigos aseguraron que ambas mujeres sostenían diferencias personales desde tiempo atrás, lo que habría detonado la confrontación.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, lamentó el hecho y reiteró el llamado a la convivencia pacífica en el municipio. “No podemos permitir que la intolerancia siga arrebatando vidas en nuestra ciudad”, manifestó.

La Policía Metropolitana se encuentra adelantando la revisión de cámaras de vigilancia para esclarecer las circunstancias, que ocasionaron este hecho y la captura de la responsable.

