Investigan atraco a mano armada en una sucursal bancaria de Barrancabermeja

Un nuevo hecho de inseguridad estremeció el sector comercial de Barrancabermeja, luego de que se registrara un atraco a mano armada en una sucursal del Banco de Occidente ubicada en la calle 50 con carrera 10. El violento episodio dejó impactados a varios usuarios que se encontraban dentro de la entidad realizando diligencias bancarias.

Según versiones preliminares entregadas por testigos y autoridades, dos hombres habrían participado en el hurto. Uno de ellos permaneció afuera del establecimiento a bordo de una motocicleta, en actitud vigilante, mientras su cómplice ingresó al banco portando un arma de fuego.

De acuerdo con personas que presenciaron la escena, el hombre armado estuvo varios minutos dentro de la entidad. Aunque no se conocen detalles del intercambio con los funcionarios bancarios, se sabe que salió rápidamente del lugar para huir junto con el conductor de la motocicleta, con rumbo desconocido.

En el momento del atraco, usuarios que aguardaban para ser atendidos entraron en estado de nerviosismo y angustia debido a la presencia del delincuente armado. Varios de ellos requirieron atención por parte del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, que llegó al sitio minutos después para brindar asistencia ante posibles episodios de crisis nerviosa.



Por ahora, la Policía del Magdalena Medio adelanta la investigación correspondiente. Unidades de Policía Judicial y de vigilancia analizan cuidadosamente las cámaras de seguridad tanto de la entidad bancaria como del sector, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape y así poder identificar plenamente a los presuntos ladrones.

Hasta el momento, no se ha establecido con claridad la suma de dinero sustraída durante el robo, pues la entidad bancaria se encuentra realizando las verificaciones internas correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita avanzar en la identificación de los autores del hecho y reforzaron la presencia policial en la zona, teniendo en cuenta que este tipo de robos ha generado creciente preocupación entre comerciantes y clientes del sector financiero en el ‘Puerto Petrolero’.