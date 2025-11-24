En vivo
A plena luz del día: cámaras captan a ‘Pipatón’, el jaguar dominante del Magdalena Medio

El felino fue grabado en zona rural de Barrancabermeja gracias a cámaras trampa de la Estación Ipacarai, un corredor biológico clave para la presencia de ocho felinos en el Magdalena Medio.

Jaguar en zona rural de Barrancabermeja.JPG
Imagen de la estación Biológica Ipacarai. Jaguar en zona rural de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

