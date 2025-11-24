A plena luz del día: cámaras captan a ‘Pipatón’, el jaguar dominante del Magdalena Medio

El avistamiento de un jaguar en zona rural de Barrancabermeja tiene sorprendidos a ambientalistas y expertos en conservación de Santander.

Después de dos años sin registros diurnos, cámaras trampa instaladas en la Estación Ipacarai lograron captar con total claridad el rostro de ‘Pipatón’, el jaguar macho dominante del corredor biológico del Magdalena Medio.

El hallazgo fue realizado por el equipo de conservación de Ipacarai, que desde hace años mantiene un monitoreo constante de la fauna silvestre en esta zona petrolera, donde convergen actividades productivas y esfuerzos de preservación ambiental.

Gustavo Adolfo Gutiérrez, líder de conservación en Ipacarai, explicó que la captura de estas imágenes representa un avance fundamental en la protección del felino: “En la revisión de cámaras trampa encontramos un registro sorprendente: podemos ver el rostro de ‘Pipatón’ a plena luz del día, esto nos demuestra que las prácticas de conservación, agricultura y ganadería sostenible permiten una convivencia entre el sector productivo y la fauna silvestre, protegiendo nuestra diversidad”, afirmó.



El especialista agregó que en esta época de lluvias han logrado incluso identificar huellas frescas del animal y obtener moldes en yeso para documentar los pasos de estos felinos. “La naturaleza nos muestra su grandeza. El jaguar es el rey del Magdalena Medio”, señaló.

El avistamiento se logró gracias a cámaras trampa ubicadas en la Estación Ipacarai, un corredor biológico clave para la presencia de por lo menos ocho felinos que habitan esta zona del Magdalena Medio.

En las imágenes registradas se observa al jaguar desplazándose entre plantaciones de palma de aceite, completamente expuesto a plena luz del día, lo que ha permitido confirmar su buen estado y su dominio en el territorio.

Publicidad

‘Pipatón’, como bautizaron al felino los investigadores, es uno de los tres jaguares machos identificados en Barrancabermeja y un símbolo de la biodiversidad que aún persiste en medio de la actividad industrial y agropecuaria del puerto petrolero.