Isagen activa vertimientos controlados en la hidroeléctrica Sogamoso por fuertes lluvias

La empresa Isagen informó que, desde las 2:00 de la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025, se realizará la apertura de las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido a que el embalse Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar.

Según el reporte oficial, las lluvias constantes en la cuenca y el aumento de los caudales de los ríos Suárez y Chicamocha durante las últimas semanas han elevado significativamente el nivel del embalse, lo que obliga a realizar maniobras de vertimiento controlado para mantener su capacidad de regulación.

Isagen explicó que actualmente adelanta el mantenimiento mayor de la Unidad 3 de generación de energía, ubicada en la Casa de Máquinas, lo que limita temporalmente el paso de agua a través de esa unidad. Este mantenimiento, que se extenderá hasta mediados de noviembre, busca garantizar condiciones seguras y confiables en la operación de la central.

A pesar de esta restricción, la empresa aclaró que la generación de energía se mantiene con normalidad mediante las unidades 1 y 2, y reiteró su compromiso de mantener informadas a las comunidades e instituciones a través del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC).



Las autoridades locales, cuerpos de bomberos, hospitales y organismos de gestión del riesgo en los municipios del área de influencia fueron notificados para activar los protocolos de prevención y atender cualquier eventualidad.

Isagen hizo un llamado a los habitantes y trabajadores de las zonas cercanas al río Sogamoso para que adopten medidas de precaución durante la apertura de compuertas en la Central Hidroeléctrica. La empresa recomendó abstenerse de ingresar al tramo del río comprendido entre Puente La Paz y la presa La Tora, y mantenerse atentos ante el posible incremento en el nivel del agua.

Asimismo, pidió evacuar las islas o planicies que puedan inundarse, evitar dejar pertenencias o ganado cerca de la orilla y trasladar los animales a zonas más altas. Isagen también instó a los padres a supervisar a los niños y no permitir que permanezcan solos en los charcos o riberas del río.

La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en áreas bajas podrían verse afectados por el aumento del caudal e insistió en la importancia de seguir las orientaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.