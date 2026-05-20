Joven mordido por araña en Santander se salvó y fue dado de alta de hospital

Un joven de 21 años que permanecía en delicado estado de salud tras sufrir la mordedura de una araña en el sector de La Mesa de Los Santos fue dado de alta del Hospital Universitario de Santander, luego de una compleja atención médica que requirió apoyo internacional para conseguir un suero antiarácnido que no existía en Colombia.

El paciente había ingresado al centro asistencial en condición crítica, por lo que los médicos determinaron la necesidad urgente de aplicar un antídoto especializado para contrarrestar los efectos del veneno. Sin embargo, el medicamento no se encontraba disponible en el país, situación que activó una gestión conjunta entre diferentes entidades nacionales e internacionales.

Gracias a la articulación institucional y a una operación humanitaria coordinada, el suero logró ser trasladado desde México hasta Santander, permitiendo su aplicación exitosa y la posterior recuperación satisfactoria del joven.

El Hospital Universitario de Santander reportó que el estudiante de la UIS que ingresó por la mordedura de una araña fue dado de alta tras su recuperación. "Fue necesario traer con urgencia desde México el antídoto", señalaron los médicos #MañanasBlu pic.twitter.com/H8BiCMXSrW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 20, 2026

La ESE Hospital Universitario de Santander destacó el apoyo de la Gobernación de Santander, la Secretaría de Salud Departamental y la Embajada de Colombia en México, así como de entidades del Gobierno mexicano y del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia que participaron en la gestión del medicamento.



Según informó Orlando Quintero, subgerente dle HUS, "el joven requería de manera inmediata un suero antiarácnido especializado que no se encontraba disponible en Colombia, situación que obligó a activar una misión de cooperación internacional para conseguir el medicamento y evitar una tragedia".

También fueron fundamentales la colaboración de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Avianca, el CRUE Santander y el CRUE Bogotá, organismos que ayudaron a coordinar el traslado y la atención del paciente.

El caso ha llamado la atención por la complejidad médica y logística que implicó salvar la vida del joven, además de evidenciar la importancia de la cooperación internacional en situaciones de emergencia sanitaria.

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La Mesa de Los Santos, es un sector reconocido por su clima cálido y vegetación, condiciones donde habitan diferentes especies de arácnidos y fauna silvestre. Especialistas recomiendan a la comunidad acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier mordedura sospechosa, especialmente cuando se presentan síntomas como inflamación severa, fiebre o complicaciones respiratorias.

“Hoy celebramos una vida salvada y el resultado de una acción unificada que demuestra que la solidaridad y el trabajo conjunto no tienen fronteras”, expresó la institución médica tras confirmar el alta del paciente.