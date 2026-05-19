Comenzó a operar moderno radar en Santander para fortalecer la seguridad aérea

El Gobierno Nacional, a través de Aeronáutica Civil, puso en funcionamiento una moderna estación de radar para el control de tránsito aéreo en Santander, una infraestructura tecnológica que busca fortalecer la seguridad operacional y optimizar la vigilancia aérea en el nororiente del país.

La nueva estación radar está ubicada en el sector de Picacho y hace parte del proceso de modernización tecnológica liderado por la Aeronáutica Civil para mejorar la gestión del espacio aéreo colombiano y fortalecer la interoperabilidad con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El proyecto tuvo una inversión de 42.800 millones de pesos y fue desarrollado por la compañía tecnológica Thales, junto con su socio local GyC Ingeniería y Telemática, encargado de las obras civiles, instalación y logística del sistema.

¡Tecnología al servicio de la seguridad operacional! 📡



Conoce las ventajas del Radar Picacho en #Santander y cómo su implementación optimiza el control de nuestro espacio aéreo con los más altos estándares de precisión.#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/x9mD5xBuMz — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 18, 2026

La infraestructura incorpora radares de nueva generación STAR NG y RSM NG, además de un sistema satelital ADS-B independiente que permitirá aumentar la precisión en el monitoreo de aeronaves en tiempo real, incluso en condiciones climáticas adversas o de baja visibilidad.



Según la Aeronáutica Civil, el nuevo radar permitirá mejorar la vigilancia de la Terminal de Maniobras de Bucaramanga y ampliar la cobertura aérea gracias a la integración de cuatro estaciones terrestres ADS-B instaladas en la región.

“El país da un paso firme en la modernización de su infraestructura aeronáutica. Este radar no solo mejora la seguridad operacional en el nororiente colombiano, sino que también fortalece nuestra capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo con tecnología de última generación”, afirmó Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general de la Aeronáutica Civil.

Con la puesta en marcha de la Estación Radar El Picacho, nuestro director, @LuisChimenty, anunció la inversión de más de 665 mil millones para fortalecer la seguridad aérea a través de sistemas de última tecnología, con el objetivo de cubrir el 100% del espacio aéreo colombiano. pic.twitter.com/4JYrNq89bu — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 16, 2026

Por su parte, Carolina Navarrete, directora general de Thales para países andinos, destacó que la puesta en marcha del radar representa un avance decisivo para elevar los estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas del país, además de fortalecer capacidades técnicas locales mediante procesos de transferencia tecnológica.

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Entre los beneficios del nuevo sistema se destacan el fortalecimiento de la soberanía aérea mediante la detección de aeronaves cooperativas y no cooperativas, mayor confiabilidad en la identificación y seguimiento de vuelos y la incorporación de altos estándares de ciberseguridad para proteger la integridad de los datos, cumpliendo las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.

Con esta nueva infraestructura, el Gobierno busca consolidar un sistema aéreo más seguro, eficiente y moderno, en momentos en que el transporte aéreo continúa creciendo en Colombia y aumenta la necesidad de fortalecer la vigilancia y control del espacio aéreo nacional.