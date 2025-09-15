Juan Jacobo Mantilla, campeón mundial en China: Colombia brilla en patinaje de velocidad

El patinador santandereano Juan Jacobo Mantilla se convirtió este domingo en una de las figuras más destacadas del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, que se desarrolla en Beidaihe, China.

Con una carrera impecable, se quedó con la medalla de oro en los 10.000 metros eliminación, categoría mayores, y ratificó el poderío de Colombia en este deporte.

El triunfo de Mantilla se sumó a otras tres preseas doradas alcanzadas por la delegación nacional en la jornada, lo que permitió consolidar a Colombia como la gran protagonista en las pruebas de pista.

“Gracias a Dios soy campeón del mundo en la prueba que más me gusta. Este año ha sido espectacular y sólo puedo agradecer a Dios por tantas bendiciones”, expresó el deportista tras su victoria.

El joven corredor, nacido el 30 de enero de 2003, empezó a brillar en el patinaje desde la adolescencia y en 2019 ya había levantado su primer título internacional en el Mundial Juvenil de Barcelona.

Además del título en Beidaihe, Juan Jacobo Mantilla este año se llevó el oro en los World Games de Chengdú, también en los 10.000 metros eliminación, confirmando su liderazgo en la nueva generación del patinaje colombiano.

“Esto es con el apoyo de mi familia, el cuerpo técnico y mis compañeros. Tenemos hambre de ganar; queremos medallas y que sean de oro”, señaló Mantilla.

El reconocimiento a su logro trascendió las fronteras deportivas. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, celebró el título a través de un mensaje en redes sociales: “¡Orgullo mundial sobre ruedas! El santandereano Juan Jacobo Mantilla se coronó campeón del mundo en los 10.000 metros eliminación – categoría mayores, durante el Mundial de Patinaje en Beidaihe, China. Un resultado histórico que refleja el talento, la disciplina y el compromiso de nuestros deportistas”.

