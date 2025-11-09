Juez condena a 15 años de prisión a agresor que intentó matar a su expareja en Floridablanca

A más de 15 años de prisión fue condenado Pablo José Sánchez Molletones, luego de aceptar su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras atacar con un arma cortopunzante a su expareja sentimental en el municipio de Floridablanca (Santander).

La sentencia fue dictada por un juez de conocimiento tras un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, en el cual el agresor reconoció haber intentado asesinar a la mujer el pasado 21 de julio, en hechos ocurridos en el barrio La Cumbre.

De acuerdo con la investigación, ese día Sánchez Molletones se presentó en la vivienda de la víctima y, tras una discusión, la atacó con un cuchillo causándole graves heridas. La intervención inmediata de vecinos y la oportuna atención médica evitaron que el hecho terminara en una tragedia.

Según estableció la Fiscalía, la mujer venía siendo víctima de violencia física y psicológica constante, lo que la llevó a terminar la relación sentimental. Sin embargo, el agresor se negó a aceptar la ruptura y, movido por los celos y el control, planeó el ataque que hoy lo tiene tras las rejas.



En desarrollo del proceso judicial, Sánchez Molletones aceptó su responsabilidad, por lo que el juez le impuso una pena de 15 años, 5 meses y 15 días de prisión. La condena busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia de género y de respaldo a las víctimas que se atreven a denunciar.

Las autoridades reiteraron el llamado a las mujeres que sufran agresiones o amenazas por parte de sus parejas o exparejas a buscar ayuda y denunciar, a través de las líneas de atención 155 o 123, o en las sedes de la Fiscalía y las Comisarías de Familia más cercanas.