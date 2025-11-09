En vivo
Juez condena a 15 años de prisión a agresor que intentó matar a su expareja en Floridablanca

La víctima sobrevivió gracias a la rápida atención médica. El agresor identificado como Pablo José Sánchez Molletones firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a 15 años, 5 meses y 15 días de prisión.

