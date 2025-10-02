En vivo
Juez en San Gil envió a la cárcel a 19 presuntos integrantes de banda de narcotráfico

Cada miembro tenía roles específicos para distribuir estupefacientes al menudeo en espacios públicos y entornos escolares, o mediante entregas a domicilio

Capturados banda narcotráficoSan Gil.jpg
Blu Radio. Capturados banda narcotráfico Santander //Foto: Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 19 presuntos integrantes de la banda de narcotráfico conocida como Discover, señalada de comercializar estupefacientes en San Gil, Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las labores de investigación permitieron unificar seis noticias criminales relacionadas con expendio de drogas en distintos barrios del municipio.

“Los hallazgos evidenciaron que la organización ilegal contaba con una estructura definida, en la que cada miembro tenía roles específicos para distribuir estupefacientes al menudeo en espacios públicos y entornos escolares, o mediante entregas a domicilio”, señala la Fiscalía en un comunicado.

El operativo se adelantó en coordinación con la Policía Nacional y permitió la captura de los 19 procesados. Además, durante cinco diligencias de registro y allanamiento fueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, una motocicleta e implementos usados para la dosificación de la droga.

La Fiscalía imputó a los investigados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

