Largas filas y alta afluencia de votantes marcan la jornada electoral en Santander

Desde la apertura de los puestos de votación, en diferentes municipios de Santander se ha evidenciado una importante participación de los electores. En la capital santandereana, puestos de votación como el colegio San Pedro Claver y la Escuela Normal Superior han presentado largas filas de ciudadanos que llegaron para ejercer su derecho al voto.

La alta afluencia también se observa en otros puntos estratégicos como el colegio La Presentación y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde cientos de personas han acudido durante las primeras horas de la jornada.

#LaElecciónEsColombia Con tranquilidad avanza las elecciones presidenciales en Bucaramanga y el área metropolitana. Las autoridades señalan que hay masiva participación de ciudadanos. Informa @vero_rincon #VocesySonidos pic.twitter.com/2CRqogYF9S — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Las autoridades han confirmado que las elecciones transcurren con total normalidad y sin alteraciones del orden público. Además, mantienen un amplio dispositivo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública en los diferentes puestos de votación del área metropolitana y del departamento.

#LaElecciónEsColombia El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel José Darío Rodríguez, señaló que hasta el momento no se han presentado hechos de orden público que afecten la jornada electoral en Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/IvHzQKlj9E — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Durante un recorrido por varios puestos electorales de la ciudad, el alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, invitó a los ciudadanos a participar activamente en la jornada democrática.



“La Policía y Fuerza Pública está presente en los puestos de votación. Invitamos a los bumangueses a salir y votar y ejercer el derecho constitucional al voto”, manifestó el mandatario local.

Las autoridades esperan que la participación ciudadana supere la registrada en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, cuando Santander alcanzó una votación del 65,02 %. En esa oportunidad acudieron a las urnas 1.210.680 personas de un potencial electoral cercano a 1.861.000 ciudadanos habilitados para votar.

El llamado de las autoridades es a que los ciudadanos continúen acercándose a los puestos de votación durante el resto de la jornada para fortalecer la participación democrática y aprovechar las garantías de seguridad dispuestas en todo el territorio santandereano.