En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Colombia
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
Alias 'Marlon'
#MundialEnBlu
La Ola Blu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Largas filas y alta afluencia de votantes marcan la jornada electoral en Santander

Largas filas y alta afluencia de votantes marcan la jornada electoral en Santander

Miles de santandereanos han acudido desde tempranas horas a las urnas para participar en la jornada electoral de este domingo.

Votaciones colegio Normal de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Votaciones colegio Normal de Bucaramanga //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Desde la apertura de los puestos de votación, en diferentes municipios de Santander se ha evidenciado una importante participación de los electores. En la capital santandereana, puestos de votación como el colegio San Pedro Claver y la Escuela Normal Superior han presentado largas filas de ciudadanos que llegaron para ejercer su derecho al voto.

La alta afluencia también se observa en otros puntos estratégicos como el colegio La Presentación y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde cientos de personas han acudido durante las primeras horas de la jornada.

Las autoridades han confirmado que las elecciones transcurren con total normalidad y sin alteraciones del orden público. Además, mantienen un amplio dispositivo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública en los diferentes puestos de votación del área metropolitana y del departamento.

Durante un recorrido por varios puestos electorales de la ciudad, el alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, invitó a los ciudadanos a participar activamente en la jornada democrática.

“La Policía y Fuerza Pública está presente en los puestos de votación. Invitamos a los bumangueses a salir y votar y ejercer el derecho constitucional al voto”, manifestó el mandatario local.

Lea también:

Así quedó el tarjetón segunda vuelta
Elecciones Colombia 2026

Tarjetón elecciones presidenciales 2026, segunda vuelta

Siga EN VIVO los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Consulte el preconteo, escrutinio y minuto a minuto de la segunda vuelta entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.
EN VIVO
Elecciones Colombia 2026

Cómo van las elecciones hoy en Colombia: siga el minuto a minuto

Las autoridades esperan que la participación ciudadana supere la registrada en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, cuando Santander alcanzó una votación del 65,02 %. En esa oportunidad acudieron a las urnas 1.210.680 personas de un potencial electoral cercano a 1.861.000 ciudadanos habilitados para votar.

El llamado de las autoridades es a que los ciudadanos continúen acercándose a los puestos de votación durante el resto de la jornada para fortalecer la participación democrática y aprovechar las garantías de seguridad dispuestas en todo el territorio santandereano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Elecciones presidenciales 2026

Seguridad ciudadana

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad