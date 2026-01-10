En vivo
Santanderes  / Lluvias mantienen en alerta a Santander: 14 municipios en riesgo, Guapotá registra afectaciones

Lluvias mantienen en alerta a Santander: 14 municipios en riesgo, Guapotá registra afectaciones

Organismos de socorro refuerzan vigilancia ante el aumento de emergencias por lluvias. Guapotá reporta nueve derrumbes y múltiples daños en su infraestructura.

