Lluvias mantienen en alerta a Santander: 14 municipios en riesgo, Guapotá registra afectaciones

Las intensas lluvias registradas en los últimos días mantienen en alerta máxima a los organismos de socorro en Santander. De acuerdo con la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento, actualmente 14 municipios se encuentran en alerta alta por el riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de ladera y de alta pendiente.

Así lo confirmó Eduard Sánchez, director de la entidad, quien explicó que las constantes precipitaciones han generado saturación de humedad en los suelos, aumentando de forma considerable la probabilidad de emergencias.

El funcionario hizo un llamado especial a los conductores para transitar con precaución y mantenerse informados a través de los reportes oficiales sobre el estado de las vías y las líneas de emergencia.

Entre los municipios con mayores afectaciones se encuentra Guapotá, donde las lluvias del viernes 9 de enero provocaron una fuerte emergencia.



El alcalde Edison Cortés Vallejo reportó daños significativos tras el vendaval y la tormenta eléctrica que se extendieron durante la tarde y parte de la noche.

“Hacia las 11:30 p. m. finalizamos los recorridos por el municipio y evidenciamos afectaciones importantes, un árbol fue arrancado de raíz en el parque principal; el sistema de alcantarillado se rebosó en la parte baja del pueblo, ocasionando inundaciones en varias viviendas, y se reportaron nueve derrumbes en la vía principal pavimentada hacia la estación Guapotá, uno de ellos ocupando más de medio carril”, señaló el mandatario.

Además, varias veredas quedaron sin servicio de energía, situación que ya fue reportada a las empresas correspondientes para su pronta atención.

Las autoridades municipales y departamentales hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para transitar con extrema precaución, especialmente durante las lluvias, debido a la presencia de árboles caídos, derrumbes y riesgos en las carreteras.

El alcalde Cortés Vallejo informó que desde primeras horas del día se adelantan labores de atención de la emergencia con el apoyo de diferentes instituciones, maquinaria y personal operativo, e invitó a los habitantes del casco urbano y de las veredas a reportar cualquier situación que se presente para actuar de manera oportuna.

Mientras continúan las labores de evaluación y recuperación, los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente en los municipios en riesgo y reiteran la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para prevenir tragedias.