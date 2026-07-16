'Los del Sur' y 'Tren de Aragua', señalados de controlar el chance ilegal en Bucaramanga

El negocio del chance ilegal en Bucaramanga y su área metropolitana se convirtió en una de las fuentes de financiación de estructuras criminales que operan en la región. Las autoridades estiman que esta actividad ilícita mueve entre 7.000 y 10.000 millones de pesos y avanza una investigación para identificar a los responsables de la red que obtiene ganancias mediante esta modalidad.

De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las investigaciones de inteligencia han permitido establecer que las bandas delincuenciales 'Los del Sur' y el 'Tren de Aragua' estarían detrás de este negocio, del que obtienen recursos para fortalecer otras actividades ilegales.

Según explicó el oficial, el chance ilegal consiste en la venta de apuestas por fuera de los operadores autorizados. Los vendedores utilizan talonarios o formatos improvisados en los que registran el número apostado y la lotería elegida, sin ningún control legal ni tributario.

"La venta de chance ilegal constituye un delito y representa una fuente de ingresos para organizaciones delincuenciales", advirtió el coronel García, quien señaló que este dinero deja de ingresar a las rentas departamentales que financian sectores como la salud.



Las autoridades indicaron que 'Los del Sur', estructura señalada de participar en el tráfico de estupefacientes y en homicidios selectivos en el área metropolitana, también habría incursionado en el negocio del chance ilegal como mecanismo para incrementar sus rentas ilícitas. A esta investigación se suma el seguimiento a presuntos integrantes del 'Tren de Aragua' que tendrían participación en esta actividad.

La Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta investigaciones para establecer la ruta del dinero, identificar a quienes administran estas redes y judicializar tanto a los vendedores como a las personas que se benefician económicamente de este negocio.

Las autoridades también investigan si el homicidio de un comerciante, propietario de un billar en el centro de Bucaramanga, y el reciente atentado contra un hombre en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad, estarían relacionados con disputas por el control del chance ilegal.