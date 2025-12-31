En vivo
Luis Fernando Niño acusa a Petro de condescendencia con el ELN: “Ya no existe ninguna negociación”

En medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, el alto consejero Luis Fernando Niño advierte que con el ELN “ya no existe ninguna negociación” y cuestiona la política de paz del Gobierno.

