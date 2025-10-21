Maestros del Chicharrón: se venderán 4 toneladas durante festival en Bucaramanga

Desde este 23 de octubre y hasta el 3 de noviembre, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón se convertirán en escenario del festival gastronómico Maestros del Chicharrón, un evento que reúne a 35 restaurantes de la región para rendir homenaje a uno de los platos más tradicionales de la cocina santandereana.

Durante los 12 días del festival, los comensales podrán disfrutar de diferentes versiones del chicharrón, desde las más clásicas hasta las más innovadoras, a un precio único de $21.900 por plato.

El evento es organizado por Darwin Durán, creador de El Cucharón Viajero, quien explicó que esta iniciativa busca impulsar la reactivación del sector gastronómico a través de rutas culinarias que promuevan el consumo local.

“Este ya es nuestro séptimo evento y la segunda edición de Maestros del Chicharrón, al que llamamos el evento más cerdo del año. Es una apuesta por fortalecer la gastronomía local y apoyar a los restaurantes con precios competitivos y mucho contenido en redes sociales”, señaló Durán.



El organizador destacó que el objetivo es superar las cifras de la primera versión, donde participaron 30 restaurantes durante cinco días y se vendieron 10.700 platos, equivalentes a casi tres toneladas de carne de cerdo.

“Este año esperamos vender más de 15.000 platos, es decir, unas cuatro toneladas de chicharrón. El festival ahora dura 12 días y se realiza en 35 establecimientos del área metropolitana, con una ruta gastronómica que invita a probar distintas preparaciones”, agregó Durán.

Además de impulsar el consumo de este producto, Durán resaltó el cambio de percepción frente a la carne de cerdo, que hoy es reconocida como una fuente de proteína saludable.

“Durante mucho tiempo hubo estigmas sobre el cerdo, pero hoy se sabe que tiene grasas buenas y es una proteína de gran calidad. En Bucaramanga hay restaurantes que lo preparan de mil formas: al barril, en ceviches, sándwiches, hamburguesas o recetas tradicionales que se reinventan para este festival”, explicó.

Los interesados en participar pueden consultar la lista de restaurantes en las redes sociales de El Cucharón Viajero, donde también se publican las historias de los cocineros, las fotos de los platos y la llamada ‘Ruta Chicharronera’, con la ubicación de cada establecimiento.