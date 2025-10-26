Más de 92.000 santandereanos participaron en la consulta del Pacto Histórico

En Santander, las consultas del Pacto Histórico se desarrollaron en medio de una participación más alta de lo esperado y con algunas dificultades logísticas, especialmente en el puerto petrolero de Barrancabermeja, donde cientos de ciudadanos tuvieron que esperar más de dos horas para poder ejercer su derecho al voto.

Según la Registraduría Nacional, en el departamento fueron instaladas 1.087 mesas de votación, con un potencial electoral de 1.865.065 ciudadanos. Al cierre de la jornada, se contabilizaron 92.876 votos, de los cuales 78.432 fueron válidos, 6.375 nulos (6,86 %) y 8.069 no marcados (8,68 %).

Con el 97,88 % de las mesas informadas en el boletín número 21, el diputado Camilo Torres encabeza la lista de aspirantes a la Cámara de Representantes por Santander, con 13.664 votos.

Le siguen el concejal de Bucaramanga Jorge Edgar Flórez Herrera (9.419), Juan de Dios Tarazona Mendoza (8.486), Yolanda Silva Romero (8.135), María Adalgiza Velásquez (5.588), Nohora Stella Villamizar Rivera (5.133) y María Cristina Obregón Carrillo (4.783).



Pacto Histórico en las elecciones 2026. Foto: AFP y Pacto Histórico

Tanto Torres como Flórez deberán renunciar a sus cargos actuales en la Asamblea de Santander y el Concejo de Bucaramanga antes de oficializar su inscripción como candidatos a la Cámara, para no incurrir en inhabilidades.

En la lista al Senado, la santandereana Laura Cristina Ahumada García se ubicó entre las más destacadas del país, con una votación del 2,55 %, un total de 47.842 votos, lo que la posiciona entre las cinco mujeres más votadas de la colectividad.

Ahumada comparte protagonismo con Wilson Arias, Pedro Flórez, Ferney Silva, Carmen Patricia Caicedo, Álex Flórez, Esmeralda Hernández, Agmeth Escaf y Carlos Benavides, quienes figuran entre los nombres más votados del Pacto Histórico.

La jornada no estuvo exenta de complicaciones. Barrancabermeja fue el único municipio de Santander donde se permitió votar después de las 4:00 de la tarde; se registraron filas extensas, demoras de hasta dos horas y falta de tarjetones en varios puestos.

El Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por el secretario del Interior departamental, Óscar Hernández, solicitó desde las 10:00 de la mañana la intervención de la Registraduría Nacional ante las denuncias de los votantes.

“Tuvimos altas concentraciones en las comunas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hicimos llamados al PMU de Barrancabermeja, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho al voto”, señaló Hernández.

Ante la falta de material electoral, la Registraduría autorizó en algunos casos la fotocopia de tarjetones para permitir que los ciudadanos pudieran sufragar.

Pese a los inconvenientes, la jornada cerró sin alteraciones de orden público y con un balance positivo en participación, especialmente en las zonas urbanas de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Barrancabermeja.