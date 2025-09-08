Publicidad

Vía al Llano
Militares secuestrados
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Migración venezolana a Bucaramanga ha aumentado en un 20%: alcalde pide apoyo

Migración venezolana a Bucaramanga ha aumentado en un 20%: alcalde pide apoyo

El alcalde recordó que ayudas internacionales como las de USAID ya no están disponibles y que, en su criterio, la actual política del Gobierno frente a Estados Unidos ha agravado el panorama.

migración venezolana en Bucaramanga.jpg
Migración venezolana en Bucaramanga
// Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:53 a. m.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó su preocupación por el aumento de la llegada de ciudadanos venezolanos a la capital santandereana en los últimos días, al señalar que el flujo migratorio ha crecido en un 20% frente a meses anteriores.

Según el mandatario, muchas de estas personas, incluidos niños, se exponen a riesgos durante el trayecto para llegar a la ciudad, bien sea como destino final o como lugar de tránsito hacia otras regiones del país.

Beltrán aseguró que Bucaramanga ha alcanzado el límite de su capacidad para responder de manera humanitaria a esta situación.

“Con recursos propios atendemos a la población migrante en educación, alimentación escolar e inclusión en salud, pero los recursos no son ilimitados”, señaló.

El alcalde recordó que ayudas internacionales como las de USAID ya no están disponibles y que, en su criterio, la actual política del Gobierno frente a Estados Unidos ha agravado el panorama.

Publicidad

Asimismo, advirtió que la coyuntura en Venezuela podría intensificar el éxodo y que ciudades fronterizas y de tránsito como Bucaramanga serían de las más impactadas.

Finalmente, cuestionó la ausencia de un plan de contingencia nacional para enfrentar la situación migratoria. “Hoy no hay un plan del Presidente de la República, que en lugar de anticiparse a una emergencia en el país, se ha preocupado más por tomar partido y respaldar al responsable de toda esta situación”, afirmó.

