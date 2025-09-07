Muere pareja de docentes y tres personas más en Galán, Santander, por crecientes súbitas

Lo que inició como un día de encuentro y devoción terminó en una dolorosa tragedia en Santander.

Los cinco ocupantes de un vehículo regresaban a sus hogares en la vereda La Siberia de Galán, tras participar en un encuentro catequista en el municipio de El Páramo y visitar a la Virgen de la Salud. Sin embargo, al intentar cruzar la quebrada Oroco, una creciente súbita los sorprendió y arrastró el campero en el que viajaban.

El hecho ocurrió en la vía que conecta a El Palmar con Galán y dejó como saldo cinco fallecidos, entre ellos dos docentes, un menor de edad y líderes comunitarios reconocidos en la región.

Las víctimas fueron identificadas como Arnulfo Torres Ardila, de 47 años, natural de Galán y profesor de la Institución Educativa Alfonso Gómez Gómez; Clemencia Reyes Guarín, de 47 años, docente de la Institución Educativa San Isidro, sede rural La Mesa; Pastora Olarte Jaimes, quien cumplía 42 años el mismo día de la tragedia; Orfidea León Díaz, de 46 años, habitante de la vereda Siberia; y James Yesid Afanador León, de 8 años, hijo de Orfidea León.

La alcaldesa de Galán, Sofía Medina, lamentó profundamente la tragedia que enluta a su comunidad: “Son cuatro familias afectadas, entre ellas dos docentes, la esposa de un presidente de junta, un niño con su madre y una lideresa de la región. Esta quebrada ha presentado avalanchas desde hace más de un año y ya habíamos hecho llamados de prevención”.

En su cuenta X, el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordóñez Ruíz, expresó su solidaridad con las familias: "Me embarga de tristeza despertar con la noticia de la trágica partida de dos de mis profesores, Arnulfo Ardila y Clemencia Reyes. Por instrucción del gobernador Juvenal Díaz, me comuniqué con sus hijos para manifestar nuestra profunda solidaridad y ofrecer todo el apoyo institucional que requieran en este momento tan difícil. Estaré personalmente acompañándolos en sus exequias, despidiendo a estos dos héroes. Pido que todos nos unamos en oración por sus familias”.

Familiares y amigos de las víctimas aún no salen de su asombro por esta tragedia en la provincia Comunera. Varios exalumnos de los docentes señalaron que fue un legado que dejó solo huellas positivas, al poder aprender junto a cada uno de ellos.

Santander atraviesa una temporada invernal, donde quebradas y ríos han aumentado considerablemente su caudal, y en el municipio el riesgo de salir a ellas genera alerta a los organismos de socorro, pues hace más de un año sus vías están totalmente deterioradas.