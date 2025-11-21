En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “No invierten”: gob. de Santander al Gobierno Nacional por falta de atención a crisis vial

El gobernador Juvenal Diaz, afirmó que Santander enfrenta un deterioro vial histórico sin respaldo del Gobierno nacional, pese a reiteradas solicitudes de recursos.

Transversal del Carare y Oiba ruta 45a.
Transversal del Carare y Oiba ruta 45a.
Imágenes de Invías. Tranversal del Carare y Oiba ruta 45a
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

