“No invierten”: gob. de Santander al Gobierno Nacional por falta de atención a crisis vial

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento.

Díaz aseguró que en la vía Barbosa–Bucaramanga, correspondiente a los comuneros, persisten dos problemas críticos el abandono del corredor por parte del Gobierno nacional y las exigencias de la comunidad para que los recursos recaudados en el peaje se inviertan directamente en la región.

“No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.

Díaz también criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a otros corredores estratégicos como la Transversal del Carare y la Ruta 45 entre Oiba, Barbosa y San Gil. Recordó que en una “acción unificada” con parlamentarios se logró un compromiso para incluir cerca de $500 mil millones en un Conpes, pero “no hicieron nada”.



Según el mandatario, esa desatención hoy agrava la crisis de movilidad que afecta a los habitantes de Vélez.

El gobernador también condicionó el diálogo con los manifestantes que mantienen bloqueos en La Punta. “Mientras haya vías de hecho en el peaje de La Punta no voy a hablar con ellos. Están acusando que no se está restaurando”, dijo.

Finalmente, reiteró que la vía Barbosa–Bucaramanga es responsabilidad directa del Gobierno Nacional, al que acusó de no atender las necesidades urgentes del departamento.