Ofrecen recompensa de $ 10 millones para esclarecer asesinato de policía en Santander

Después del atroz asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Hervin Oswaldo Orduz Pérez, el alcalde de San Andrés, Freddy Ramírez, anunció la disposición de una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información veraz que permita la captura de los responsables.

La decisión se tomó tras un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron las fuerzas militares y de policía, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas frente a un crimen que ha conmocionado a la provincia de García Rovira, especialmente por haber ocurrido en presencia del hijo del uniformado, un menor de apenas cuatro años que resultó ileso.

El mandatario local enfatizó que este incentivo económico busca agilizar las investigaciones sobre el ataque sicarial perpetrado en la vía que comunica a San Andrés con Málaga, donde el patrullero Orduz Pérez, quien se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones, fue interceptado por hombres armados.

Según el alcalde Ramírez, la administración municipal no escatimará recursos para devolver la tranquilidad a un territorio que históricamente se ha caracterizado por ser un remanso de paz, rechazando de manera categórica que grupos criminales o facciones del ELN, con presencia en la zona, pretendan alterar el orden público con actos de barbarie que atentan contra la vida de los servidores públicos y la integridad de las familias santandereanas.



Además de la recompensa, la Alcaldía de San Andrés decretó la medida de ley seca a partir de las 11 de la noche durante este fin de semana. Esta restricción tiene como propósito fundamental optimizar la operatividad de la fuerza pública, permitiendo que el pie de fuerza policial concentre la totalidad de sus esfuerzos y capacidades técnicas en las labores de inteligencia y rastreo de los delincuentes, en lugar de atender situaciones de convivencia ciudadana derivadas del consumo de alcohol.

El alcalde fue enfático al declarar que la prioridad absoluta de su gobierno en este momento es evitar que este homicidio quede en la impunidad y asegurar que los autores materiales enfrenten la justicia a la mayor brevedad posible.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado adscrito a la estación de Capitanejo y reiteró su compromiso inquebrantable con la seguridad de sus conciudadanos.

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"Nuestro municipio es un pueblo de paz y tranquilidad; vamos a hacer todo lo correspondiente para asegurarles a todos nuestros paisanos una convivencia segura", concluyó Ramírez.