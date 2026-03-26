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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen recompensa de $ 10 millones para esclarecer asesinato de policía en Santander

Ofrecen recompensa de $ 10 millones para esclarecer asesinato de policía en Santander

La alcaldía de San Andrés sigue tras la pista de los responsables del sicariato cometido en contra del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez.

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