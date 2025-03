Ordenan prohibir parrillero hombre en moto en Bucaramanga; alcalde no ha tomado decisión

El alcalde de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán, desmintió informaciones que circulan a través de sus redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre una supuesta prohibición del parrillero hombre en motocicletas en la ciudad.

El mandatario aclaró que la administración municipal no ha tomado ninguna decisión al respecto y que cualquier medida será concertada, siguiendo las disposiciones del Juez 15 Administrativo, sin afectar la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

Cabe recordar que el juez le ordenó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, tomar medidas para combatir el transporte informal y la inseguridad con varias medidas, como prohibir el parrillero hombre en las motocicletas.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que por el momento no ha tomado la decisión de prohibir el parrillero en motos. "Cualquier medida debe ser concertada para cumplir con lo que ordena un juez sin afectar la movilidad y seguridad de la gente", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/0o9s7C4nO2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 27, 2025

"Bucaramanga no ha tomado ninguna decisión al respecto; todo lo que se determine se hará por vía judicial. El Juez 15 Administrativo ha obligado a los alcaldes a tomar decisiones frente al mototaxismo , pero nosotros no hemos prohibido el parrillero hombre. Le pido a la gente que no se deje engañar", expresó Jaime Andrés Beltrán .

El pasado 2 de diciembre de 2024, el juez 15 administrativo de Bucaramanga ordenó a los mandatarios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón establecer áreas con restricciones para motocicletas como parte de una estrategia para combatir el transporte informal.

La implementación de estas medidas comenzará el 3 de junio de 2025, luego de que las zonas restringidas sean presentadas ante el juez a más tardar el 30 de mayo. Además, los motociclistas deberán cumplir con una prohibición adicional para el acompañante hombre a partir de esa misma fecha, según explicó John Manuel Delgado, director del Área Metropolitana

El mandatario señaló que "la administración municipal reitera su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones que impactan a la comunidad".

Por vías de Bucaramanga y el área metropolitana circulan más de 400.000 motocicletas al día, según autoridades de tránsito.