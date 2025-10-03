Orgullo: Museo GUA recibe premio Trascender 2025 en categoría “Tributo a la comunidad”

El Museo GUA, perteneciente al parque Memorial Jardines la Colina, fue galardonado con la Mariposa de Oro en los Premios Trascender 2025, organizados por la Asociación Latinoamericana de Parques Cementerios y Servicios Funerarios (ALPAR). El reconocimiento se entregó en la categoría Tributo a la comunidad, destacando su labor en la preservación de la memoria y la identidad regional.

La convocatoria de ALPAR reunió a 22 empresas de 11 países de Latinoamérica, y el triunfo del Museo GUA se convierte en un homenaje a la labor que ha desarrollado desde su creación en 2019.

Durante este tiempo, el espacio cultural ha recibido a más de 10.000 visitantes y ha capacitado a cerca de 1.000 personas en procesos de formación sobre historia y memoria regional. Solo entre 2022 y 2024 registró 5.625 visitantes y capacitó a 525 personas, consolidando su impacto en la comunidad.

El trabajo del Museo GUA ha logrado trascender sus muros con proyectos que conectan la historia regional con nuevas audiencias. Entre ellos se destacan “Vivamos la memoria”, cápsulas radiales de cinco minutos diarias producidas con UNAB Radio; “Aquí no nos varamos”, un espacio de contenido televisivo desarrollado en alianza con UDES TV; y el pódcast “GUArdianes de la memoria”, disponible en Spotify con 40 capítulos que narran relatos de la región.



Bajo la dirección de Isabel Cristina González Ordóñez y con el respaldo de la Junta Directiva de Jardines la Colina y de su gerente, José Mauricio Martínez, el museo también ha recorrido pueblos y veredas entrevistando personajes clave, documentando tradiciones, gastronomía, arquitectura y turismo, y compartiendo estas memorias en plataformas digitales.

“Desde el principio entendimos que la memoria debía ir más allá de nuestros muros. Lo que hacemos no es solo para el presente, sino para garantizar que la memoria permanezca como un legado colectivo que inspire a las próximas generaciones”, destacó Mauricio Martínez, gerente de Jardines La Colina.

El reconocimiento confirma al Museo GUA como un referente cultural y social en la región, en sintonía con la misión de ALPAR de unir a países y empresas en torno a la ética, la cooperación y la responsabilidad social.