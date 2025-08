Paperos de Santander anuncian bloqueos si no hay acuerdo con Minagricultura

Una grave crisis atraviesa los productores de papa en Santander debido a la caída en los precios de compra del tubérculo, que actualmente se vende hasta en $50.000 por bulto, una cifra que, según los agricultores, no cubre ni los costos de producción. Municipios como El Cerrito, donde la economía depende casi exclusivamente de la agricultura, especialmente del cultivo de papa, ya reportan pérdidas significativas.

“Estamos trabajando a pérdidas. La papa está barata y no hay soluciones. El martes tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura, pero no hubo acuerdo. Mañana volveremos a reunirnos con representantes del Ministerio de Agricultura, la DIAN, el ICA y el gerente del Banco Agrario. Si no hay respuestas claras, nos vamos a paro”, advirtió uno de los líderes del gremio.

De acuerdo con cifras de los propios campesinos, en Santander hay al menos 4.000 agricultores afectados y más de 6.000 hectáreas de cultivo en riesgo. “Necesitamos a alguien como la ministra que pueda tomar decisiones. En el Páramo solo producimos papa. Hoy pedimos que al menos 10 personas del gremio puedan tener cupo en la mesa de diálogo”, expresó otro productor.

Los campesinos también atribuyen parte de la crisis a la entrada de papa importada desde Perú y Ecuador, lo que ha generado una sobreoferta y la consecuente caída del precio interno. “Este gobierno escucha, pero no soluciona. El valor del bulto es insostenible. Si nos toca irnos a paro, lo haremos”, fue otro de los pronunciamientos del gremio.

El alcalde de El Cerrito, Luis Felipe Rivera, se unió al llamado de auxilio y confirmó que en el municipio hay angustia entre los campesinos por no poder vender sus cosechas.

“Este lunes hubo unos bloqueos en Peralonso, en la Troncal del Norte, porque los campesinos no pueden sacar su papa. La están dejando en el corte. Y mientras tanto, están importando papa. Eso es acabar con nuestro campo”, señaló el mandatario.

La Troncal del Norte conecta municipios como Málaga, Concepción, Cerrito, Chitagá, Pamplona y Cúcuta. “Hoy llevar papa a Cúcuta cuesta $25.000 en transporte. Solo el empaque cuesta $12.000. A eso súmeles el pago a los obreros. Vender el bulto a $50.000 es perder dinero”, denunció Rivera.

Los productores esperan que en la reunión con el Gobierno Nacional se tomen medidas concretas y que se garanticen precios justos que permitan la sostenibilidad del cultivo.