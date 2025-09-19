‘Pedalazos’, el libro que retrata la historia de vida de diez ciclistas santandereanos

El periodismo deportivo en Santander tiene un nuevo capítulo escrito con tinta de pasión y memoria. El comunicador social y profesor universitario Javier Augusto Ferreira Jiménez presentó ‘Pedalazos’, un libro que, al estilo de una gran vuelta ciclística, reúne diez crónicas sobre hombres y mujeres que han dejado huella en el deporte del pedal.

La obra, publicada en agosto de 2025, se construyó como una carrera de largo aliento. Sus páginas son etapas que recorren desde 2008 hasta 2025, con encuentros personales y profesionales con figuras como José Serpa, Félix Cárdenas, Víctor Hugo Peña, Lucho Herrera, Abelardo Rondón, Aristóbulo Cala, Karol Duarte, María Ximena Díaz y Ana Cristina Sanabria. El cierre incluye un “bonus track” dedicado al trabajo silencioso pero indispensable de Daniel Giraldo, mecánico de bicicletas.

Más allá de los logros deportivos, Ferreira buscó narrar emociones, anécdotas y reflexiones que retratan el ciclismo como un sinónimo de libertad.

“Este libro nació como una idea de pandemia. Mucha gente hizo recetas o podcasts, yo decidí recoger mis historias con ciclistas, algo que llevaba veinte años escribiendo”, contó el autor en entrevista.



Javier Ferreira reconoce que su amor por la bicicleta viene de infancia: “Yo creo que fue culpa de mi papá, o de la época también, con el apogeo de Lucho y Fabio. Me pegaba al radio, al televisor, incluso llevaba la grabadora al colegio. Eso hizo que me quedara ahí, conectado con el ciclismo”.

El libro también refleja el ejercicio periodístico del autor en medios como el periódico 15 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde ha podido entrevistar con libertad a los protagonistas de estas crónicas.

“En Vanguardia no podía hacerlo, porque el día a día marca la pauta. En cambio, en el periódico universitario podía darme ese lujo: hablar con quienes yo quería, en el momento en que se daba la oportunidad”, explicó.

El proyecto se materializó gracias a la Beca de Creación en Literatura – Línea Crónica de la convocatoria ‘Cree en tu talento 2024’ del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).

Ferreira, magíster en Desarrollo Educativo y Social, profesor de la UNAB desde 2008 y dos veces ganador del Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa Rey’, vuelve a demostrar en ‘Pedalazos’ su capacidad para narrar la vida deportiva con la precisión del reportero y la sensibilidad del cronista.

La obra ya está disponible a nivel nacional a través de plataformas digitales y el autor también lo distribuye directamente en Instagram, Twitter y TikTok como @javierferreiraj.

“Este libro es un recorrido de vida y de vidas que pedalean. Cada historia es una etapa, y cada etapa es una mirada íntima al esfuerzo, la disciplina y la libertad que solo da la bicicleta”, concluyó Ferreira.