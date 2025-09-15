¿Perdió su mascota? Delincuentes usan esta modalidad para estafar a dueños en Bucaramanga

En Bucaramanga y su área metropolitana delincuentes estarían utilizando una nueva modalidad de estafa para sacar dinero a propietarios de mascotas extraviadas, a través de llamadas telefónicas en las que simulan tener a los animales y luego exigen altas sumas de dinero bajo amenazas.

Jessica (nombre cambiado por seguridad) fue víctima de este engaño tras perder a su perro, un border collie, el pasado 14 de septiembre. Como suele ocurrir en estos casos, la mujer pegó carteles en la ciudad y compartió en redes sociales la foto del animal junto a su número de contacto. Horas después recibió la llamada de un hombre que, con tono amable, le aseguró que tenía a su mascota y que podía entregársela.

Jessica prefirió acordar un punto de encuentro en la estación de servicio conocida como el “Tiger”, en Floridablanca, hasta donde acudió su esposo, Miguel (nombre cambiado por seguridad). Allí comenzaron las maniobras de los delincuentes: mientras uno de los supuestos captores hablaba con Miguel, otro mantenía en línea a Jessica y le exigía dos millones de pesos a cambio de devolverle al perro.

La situación se tornó más angustiante cuando los estafadores hicieron creer a Jessica que tenían a su esposo retenido. Con altavoz, dejaban escuchar su voz al otro lado de la llamada y amenazaban con “matar al perro” y “picar” a Miguel si no recibían el dinero.

Aterrada y sin poder comunicarse con su esposo por WhatsApp, Jessica terminó consignando 150 mil pesos a través de Nequi. Solo minutos después logró confirmar que Miguel estaba a salvo y que en el punto de encuentro nunca apareció nadie.

Lo que más preocupa a la víctima es que el número desde el cual recibió la llamada (3106980138) aparece en la aplicación True Caller registrado como “Pt Jácome Cumbre”, con el acrónimo de patrullero, lo que abre la sospecha de un posible vínculo de uniformados en la estafa.

Otros números desde los cuales también fue contactada son el 3236938202 -reportado 27 veces en la misma aplicación como “estafadores mascotas piden recompensa”- y el 3502949260.

Jessica decidió hacer pública su experiencia para alertar a otros ciudadanos que busquen a sus animales en la ciudad y no caigan en esta modalidad que mezcla manipulación psicológica, extorsión y el aprovechamiento de la desesperación de las familias por recuperar a sus mascotas.