Perro fue brutalmente apuñalado en la cara: buscan a agresor en Barrancabermeja

La Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal de Barrancabermeja, Santander, rescató a “Niño”, un perro que fue atacado con arma blanca en su rostro con heridas profundas en su piel.

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética, dio a conocer detalles del atroz hecho, "hoy el corazón de Barrancabermeja duele. Es un acto criminal, una violación directa a la Ley Ángel. No vamos a permitir que estos actos queden en la impunidad”.

Las autoridades confirmaron que ya tienen identificado al presunto agresor y están formulando la denuncia penal ante la Fiscalía general de la Nación, con el fin de que se inicie el proceso judicial correspondiente y se apliquen las sanciones establecidas.

“Niño” fue trasladado de inmediato a un centro veterinario, donde recibe atención médica integral y permanece bajo observación profesional.



"No somos indiferentes ante el dolor de los seres sintientes. Este animalito está temblando de dolor y eso nos parte el alma, pero nuestra respuesta es actuar en derecho y con firmeza", indicó el funcionario.

El caso ha generado indignación entre la comunidad y reafirma el llamado a proteger los derechos de los animales en el distrito. De acuerdo con las autoridades, el canino fue encontrado en condiciones críticas, con lesiones visibles que evidencian un acto de crueldad.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal y reiteró su compromiso con la defensa de los seres sintientes y el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y sancionar estas conductas.