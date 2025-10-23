Pescadores denuncian contaminación con combustible en la ciénaga de San Silvestre

La Federación de Pescadores de Santander denunció un nuevo episodio de contaminación con combustible en la ciénaga de San Silvestre, en el municipio de Barrancabermeja, lo que estaría afectando gravemente la flora, la fauna y la actividad pesquera artesanal que depende de este ecosistema.

De acuerdo con los pescadores, una gran cantidad de hidrocarburo cayó sobre el cuerpo de agua en el sector conocido como el rincón de Quiquelandia, una zona reconocida por su riqueza natural y por ser hábitat de especies en riesgo, como el manatí, además de babillas, caimanes y aves acuáticas.

“Ubicados acá en el rincón de Quiquelandia, donde todo este combustible cayó directamente a este material vegetal, que es el que protege. Realmente es muy preocupante que nuestras fuentes hídricas se sigan viendo contaminadas. Es triste para nosotros como comunidad de pescadores tener que estar evidenciando constantemente todas estas situaciones. La más afectada es la fauna, pero también la pesca artesanal, porque todas estas especies empiezan a contaminarse, tanto la fauna como la flora”, denunció una de las pescadoras del sector.

La Federación pidió a las autoridades ambientales y judiciales investigar con urgencia el origen del vertimiento, determinar las responsabilidades y garantizar acciones inmediatas de contención y limpieza.



“Estos hechos no pueden seguir ocurriendo sin consecuencias. La ciénaga de San Silvestre es una fuente de vida y de sustento para cientos de familias. Necesitamos medidas efectivas de protección y vigilancia”, señaló la organización.

El cuerpo de agua, considerado uno de los ecosistemas más importantes del Magdalena Medio, ha sido escenario en los últimos años de múltiples denuncias por contaminación con residuos industriales y vertimientos de hidrocarburos, situación que mantiene en alerta a las comunidades ribereñas.