Policía despliega patrullas para prevenir compra de votos en Santander

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso democrático, la Policía Nacional desplegó patrullas de control en diferentes municipios de Santander para prevenir la compra de votos y otros posibles delitos electorales durante la jornada electoral.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, estas acciones hacen parte de las estrategias institucionales orientadas a proteger la democracia y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni irregularidades.

Las patrullas de vigilancia realizan controles focalizados y labores de verificación en distintos sectores del departamento, con el fin de detectar y atender de manera oportuna cualquier situación relacionada con la compra de votos.

El comandante del Departamento de Policía Santander, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que la institución mantiene un despliegue operativo en todo el territorio para evitar prácticas que afecten la transparencia del proceso electoral.



“Desde la Policía Nacional estamos desplegando todas nuestras capacidades operativas para prevenir la compra de votos y cualquier conducta que atente contra la transparencia del proceso electoral. Nuestro compromiso es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura”, afirmó el oficial.

La Policía reiteró además el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar el desarrollo de las elecciones, recordando que la participación y colaboración de la comunidad es clave para proteger la democracia.