Por crisis vial, Santander enfrenta sobrecostos diarios de $75.000 millones: Prosantander

Las fuertes lluvias registradas durante la última semana provocaron el colapso de dos corredores estratégicos en Santander. El primero, en la Transversal del Carare, donde una remoción en masa destruyó la vía en jurisdicción del municipio de Vélez. El segundo, en la Ruta 45A, mantiene el paso restringido entre Bogotá y Bucaramanga, a la altura del municipio de Oiba.

Aunque las precipitaciones disminuyeron durante el fin de semana, el panorama vial sigue siendo crítico. En el caso de la Transversal del Carare, aún no hay una fecha estimada para su reapertura.

Frente a esta situación, los gremios económicos de Santander lanzaron un SOS por el estado de las vías, advirtiendo graves afectaciones para transportadores, empresas y ciudadanos.

“En tan solo 24 horas, dos corredores estratégicos del departamento colapsaron y la afectación es incalculable. Hablamos de la movilidad de por lo menos 60.000 pasajeros diarios y de sobrecostos que superan los $75.000 millones cada día. Esas tractomulas, esos pasajeros, esos vehículos deben asumir costos al menos 40% más altos al verse obligados a tomar rutas alternas, largas e inseguras”, señaló Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander.



En paralelo, la Alianza por Santander -conformada por los principales gremios e instituciones del departamento- envió una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director del Invías, Jhon Jairo González, expresando su preocupación por el colapso de la Ruta 45A y la Transversal del Carare, vías nacionales que conectan el nororiente con el centro del país.

#Fotos Impresionantes imágenes que muestran la magnitud de la emergencia en la vereda Zarandas de Vélez, Santander, por una remoción en masa. Autoridades confirman que 27 familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas. #MañanasBlu pic.twitter.com/tpLT8EBYyc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 30, 2025

Según el comunicado, en los últimos días se han presentado graves fallas estructurales, como el socavamiento en el sector La Charca (Oiba) y la pérdida de calzada en la vereda Zarandas (Vélez), lo que mantiene el tránsito restringido y amenaza con aislar a decenas de comunidades rurales.

“Estos hechos reflejan un deterioro acumulado que afecta la conectividad con el resto del país, encarece el transporte de carga y pasajeros, y pone en riesgo la actividad económica del sur de Santander”, señala el documento.

Publicidad

La Alianza solicitó al Gobierno priorizar la atención integral de estos corredores viales dentro del presupuesto nacional y comunicar al país plazos concretos para la intervención de los tramos críticos. Además, pidió cumplir los compromisos del convenio Vías de los Comuneros, firmado en diciembre de 2024, que busca destinar el recaudo de peajes a la financiación de obras, variantes y mantenimiento del corredor Zipaquirá – Bucaramanga – San Alberto.