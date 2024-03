Presidente de Asamblea debería dejar el cargo: Gobernación de Santander tras denuncia de maltrato

A través de un comunicado de prensa la Gobernación de Santander explicó que considera que el diputado Jesús Ariza debe apartarse del cargo de presidente de la Asamblea departamental mientras se desarrolla la investigación por posible maltrato contra una mujer que fue denunciado en videos publicados en redes sociales.

En ese sentido y teniendo en cuenta las denuncias realizadas en contra del diputado Jesús Ariza, presidente de la asamblea de Santander, la Gobernación departamental explicó a través de un comunicado que los hechos deben ser investigados por las autoridades competentes.

“Respetuosamente se les solicita a las autoridades que agilicen las investigaciones por estas denuncias, teniendo en cuenta el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que dará a lugar a que se tomen las medidas correspondientes”, explicó el comunicado de la Gobernación.

De igual forma la Gobernación de Santander explicó que el diputado debería dejar el cargo de presidente de la Asamblea mientras se desarrolla y concluye la investigación.

Publicidad

“Considera que el diputado Jesús Alfredo Ariza debería apartarse del cargo de presidente de la Asamblea mientras surten efecto las investigaciones. Nuestras políticas están diseñadas para la protección de las mujeres y desde esta administración no se acepta maltrato ni violencia de ninguna clase contra ellas”, agregó el comunicado.

Crece el escándalo en contra del presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza, tras ser acusado por violencia intrafamiliar. Detalles de la historia >> https://t.co/W8V1lKcjG6 #VocesySonidos pic.twitter.com/YvzDM5bMOY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 23, 2024

Publicidad



Por su parte el diputado Jesús Ariza, presidente de la Asamblea de Santander, se defendió de las acusaciones en su contra de maltrato contra una mujer que fueron reveladas a través de un video publicado en redes sociales donde se puede ver al político lanzando palabras soeces contra una mujer.

“Quiero pedir excusas a mi madre, a mis hermanas, a mi sobrina, a mi hijo Jesús Ramsés por el vocabulario utilizado en ese video, quiero dar claridad que yo no consumo sustancias alucinógenas, yo invito a que me hagan una prueba, si es de forma inmediata, con el mayor de los gustos, porque yo en ningún momento he consumido sustancias alucinógenas”, dijo el diputado Ariza.