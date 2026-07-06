Procuraduría investiga a concejal de San Gil porque no habría asistido a varias sesiones

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el concejal de San Gil, Mario Alberto Rueda Vásquez, del partido Nuevo Liberalismo, por presuntamente ausentarse de seis sesiones del Concejo Municipal durante 2024 sin presentar una justificación ante la mesa directiva de la corporación.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Procuraduría Provincial de San Gil, el cabildante habría dejado de asistir a las sesiones realizadas los días 11, 17, 18, 21, 22 y 24 de octubre de 2024, sin solicitar permiso ni allegar una excusa que respaldara su ausencia.

El organismo de control busca establecer si con estas presuntas inasistencias el concejal incumplió las obligaciones inherentes a su cargo como servidor público y vulneró los deberes que le corresponden en el ejercicio de sus funciones dentro de la corporación.

Como resultado de la evaluación preliminar de los hechos, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra Rueda Vásquez y calificó de manera provisional la conducta investigada como una falta grave cometida a título de culpa grave.



Con la apertura de esta etapa del proceso disciplinario, el concejal tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes antes de que el Ministerio Público adopte una decisión de fondo sobre el caso.