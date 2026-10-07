Reactivarán obra para llevar agua a Lebrija; proyecto lleva tres años paralizado

Después de permanecer cerca de tres años paralizado, el proyecto para garantizar el suministro de agua potable a Lebrija entraría nuevamente en una etapa de reactivación, tras los compromisos adquiridos por el Ministerio de Vivienda y las entidades involucradas en la obra.

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, explicó que durante los últimos años se realizaron diferentes mesas de trabajo y reuniones, pero no se habían concretado avances para destrabar el proyecto. Según el mandatario, la intervención del Gobierno nacional permitió establecer una nueva hoja de ruta para retomar los trabajos.

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“Duramos cerca de tres años en mesas, en reuniones, pero sin ningún avance puntual”, señaló el alcalde, quien anunció que viajará a Bogotá para revisar el cronograma y lograr que las entidades involucradas avancen de manera coordinada.

El proyecto contempla la ejecución de dos tramos. El primero irá desde el tanque de La Rosita hasta el sector de Carrizales, en Girón, mientras que el segundo conectará este punto con el tanque de suministro de San Pablo, en Lebrija.



En este proceso, Findeter tendrá un papel clave, debido a que es la entidad encargada de los estudios y diseños, que deberán ser actualizados y reactivados para avanzar hacia la ejecución de las obras.

De acuerdo con el alcalde, para terminar el proyecto se requiere una inversión que supera los $50.000 millones. El Ministerio de Vivienda aportaría $5.000 millones, mientras que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga destinaría otros $25.000 millones, además de cerca de $23.000 millones que ya habían sido asignados al proyecto provenientes de recursos de la venta por la represa.

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La obra permitiría llevar inicialmente 75 litros de agua por segundo a Lebrija, una capacidad que, según el mandatario, contribuiría a reducir el riesgo de racionamientos y permitiría responder al crecimiento que ha tenido el municipio.

“Eso garantizará primero que no haya racionamientos con lo que ya tenemos, pero segundo, y es mi visión, es el desarrollo del territorio de Lebrija porque tendríamos más capacidad de expandir”, explicó Martínez.

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El proyecto parte desde la planta de tratamiento de agua del municipio y la tubería alcanzó a avanzar hasta unos metros después del peaje, punto en el que las obras quedaron detenidas por la falta de los recursos necesarios para continuar.

Aunque el proyecto fue concebido para atender las necesidades de Lebrija, la administración municipal también plantea que, a futuro, la infraestructura pueda beneficiar otros sectores ubicados entre Lebrija y Girón.

Entre las zonas que podrían tener acceso al sistema se encuentran sectores cercanos al aeropuerto y algunas veredas como Llanadas y La Aguada Ceferino, además de otros puntos que actualmente requieren alternativas para garantizar el suministro.

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El alcalde recordó que el tanque de San Pablo ya está construido y que también se avanzó en la instalación de parte de la tubería. Desde esta infraestructura se proyecta llevar el agua por gravedad hacia la planta de tratamiento de agua potable.