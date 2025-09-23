Renunció la secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín

Mediante un video institucional, en las redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano, secretaria de Educación, confirmó su renuncia y se despidió con un mensaje.

“Expresarles mi gratitud, hoy me despido como secretaria de Educación de Bucaramanga de haber podido lograr la construcción del plan de desarrollo y cumplir muchas de sus metas que hoy nos posicionan como una de las ciudades más importantes. Les pido que sigamos luchando de la mano por la educación de Bucaramanga, de Santander y del país”. La salida de la funcionaria ocurre en paralelo con la situación jurídica que enfrenta el alcalde Beltrán, tras un fallo del Consejo de Estado que podría dejarlo por fuera de su cargo.

Martha Guarín, quien permaneció 21 meses en la administración municipal, es abogada y magíster en Derecho, con más de 23 años de experiencia en el sector público.

Su hoja de vida registra cinco años de trayectoria en el ámbito educativo como docente y líder en investigación, experiencia que respaldó su gestión frente a la Secretaría.



De igual manera afirmó que aún quedan retos por cumplir “aún quedan muchas brechas pendientes por cerrar. Envío un abrazo fraterno desde mi corazón y recordemos que Bucaramanga con educación avanza, no retrocede”.

En su lugar fue designada Alix Cecilia Chinchilla Rueda, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Educación. La Alcaldía aseguró que la transición se realizó de manera inmediata para garantizar la continuidad de los programas y la atención escolar en la ciudad. Por ahora se desconocen las causas de su renuncia al cargo