Restablecen servicio de agua en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña

El servicio de agua fue restablecido en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, luego de dos días en los que más de mil uniformados permanecieron sin acceso a este recurso esencial. Así lo confirmó el Comando de la Trigésima Brigada, que señaló que la situación ya fue superada y que la unidad opera con normalidad.

La suspensión había generado preocupación entre el personal y las autoridades militares por el impacto en las condiciones de salubridad de la tropa en una zona especialmente compleja del país, donde la presencia de grupos armados ilegales exige plena capacidad operativa.

En su comunicado, la Trigésima Brigada reiteró que el bienestar integral de los hombres y mujeres que integran la unidad es “esencial para mantener la capacidad operacional y responder con eficiencia a los desafíos de seguridad en la región”. Añadieron que continuarán haciendo seguimiento para evitar que se repitan afectaciones en el suministro de servicios básicos dentro del cantón.

Aunque no se entregaron detalles adicionales sobre la causa de la interrupción, fuentes consultadas señalaron que el corte estaría relacionado con obligaciones pendientes con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO). Por ahora, la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para el personal que permanece en esta base militar, estratégica para el control del Catatumbo.

