Rifirrafe entre el mineducación y gobernador de Santander por recursos de la UIS

Un fuerte cruce de declaraciones protagonizaron el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a raíz de la financiación del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El rifirrafe comenzó cuando el mandatario departamental, en rueda de prensa con periodistas, aseguró que la mayor parte de los recursos para la obra provienen de la UIS y de los aportes que la Gobernación hace cada año a la institución.

“De ese Instituto de Lenguas que es espectacular, 20 mil millones de pesos los pone la UIS, que son de los recursos que nosotros giramos. Nosotros hemos girado 135 mil millones de pesos y el gobierno nacional solo pone 5 mil millones”, señaló Díaz.

El gobernador aprovechó además para pedir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro sobre otras necesidades del departamento, como la vía de los Comuneros, la vía Yuma, el colegio de Vélez, el acueducto de ese mismo municipio y el anillo vial externo metropolitano.

Ante esas afirmaciones, el ministro Rojas reaccionó en su cuenta de X, donde sostuvo que el proyecto contó con aportes de la Nación y recursos propios de la universidad, pero no de la administración departamental.

“El nuevo edificio de lenguas de la UIS fue financiado con recursos del Ministerio de Educación y recursos propios de la universidad (…) Recursos propios jamás serán recursos de la gobernación”, enfatizó.

La respuesta no se hizo esperar. El gobernador Díaz replicó al ministro recordando que la Gobernación aporta casi 90.000 millones de pesos al año a la UIS.

“Claro que somos nosotros los santandereanos los que ayudamos a fondear los recursos propios de la UIS”, escribió, y aprovechó para insistir en el bajo apoyo del Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. “Cubrimos el 100 % con un apoyo del 17,3 % del Gobierno Nacional, porcentaje muy por debajo del apoyo a otros departamentos (…) no vaya a dejar a los niños más pobres sin comida”, advirtió.

El cruce de mensajes dejó en evidencia la tensión entre el Gobierno Nacional y la administración departamental sobre la financiación de la educación en Santander, en un contexto en el que la UIS busca consolidar nuevos proyectos académicos e infraestructura para ampliar su cobertura.