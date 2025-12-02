En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Robo de cableado deja fuera de servicio a varios semáforos en Bucaramanga

Robo de cableado deja fuera de servicio a varios semáforos en Bucaramanga

El hecho delictivo ha generado problemas de movilidad en tres sectores de gran afluencia de vehículos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad