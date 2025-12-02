Robo de cableado deja fuera de servicio a varios semáforos en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga alertó en las últimas horas sobre la afectación en la movilidad que enfrenta la ciudad debido al hurto de cableado y componentes esenciales en varias intersecciones semafóricas clave. Los daños dejaron fuera de servicio los semáforos de la Avenida Quebrada Seca con las carreras 21 y 22, además del cruce del Bulevar Santander con la carrera 18.

Las autoridades explicaron que, aunque los elementos robados no representan un valor significativo para otros usos, su ausencia genera un impacto directo en la seguridad vial, aumentando el riesgo de accidentes y dificultando la circulación vehicular.

Andrea Sanabria, subdirectora técnica de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, rechazó los hechos y calificó el hurto como un acto vandálico que perjudica a toda la comunidad. La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren en la vigilancia de la infraestructura semafórica y reporten cualquier manipulación inusual.

Estos problemas se suman a la advertencia que previamente había hecho Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, quien había manifestado que parte de la red semáforica de la capital santandereana está obsoleta.



“En la ciudad de Bucaramanga tenemos varias intersecciones semafóricas que no están en funcionamiento hoy en día. Esto es debido a que nuestra red es tan obsoleta que cualquier variación de voltaje o fuertes lluvias que tengamos, desconfigura y quema las tarjetas madre de las diferentes intersecciones geográficas que tenemos", explicó Manrique.

Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la prudencia y el respeto a las normas de tránsito mientras los técnicos realizan los arreglos correspondientes en el menor tiempo posible.

La Dirección de Tránsito recordó que la ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas a través de la línea de WhatsApp 317-4287850 o mediante la línea 123 de la Policía Nacional para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad vial en la ciudad.