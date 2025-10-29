En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Se agrava emergencia en Vélez: 100 hectáreas de cultivos y potreros arrasadas por remoción

Se agrava emergencia en Vélez: 100 hectáreas de cultivos y potreros arrasadas por remoción

Existe una amenaza de represamiento del afluente cercano, lo que podría agravar la situación si continúan las lluvias en la región.

foto remoción Vélez.jpg
Remoción de tierra en Vélez, Santander
// Bomberos de Vélez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Un grave deslizamiento de tierra tiene en emergencia al municipio de Vélez, en el sur de Santander, donde al menos 100 hectáreas de cultivos y potreros resultaron afectadas por una remoción en masa que también destruyó las viviendas de seis familias campesinas.

La tragedia ocurre en la vereda Zarandas, donde la tranquilidad habitual del campo se vio interrumpida por el movimiento del terreno que, según las autoridades, se habría originado por una falla geológica. Las imágenes aéreas captadas por los organismos de socorro muestran un amplio sector completamente fracturado y cubierto por lodo, donde antes había fincas productivas y zonas de pastoreo.

“Ya el río echó por este lado y está represando, creo que se está represando todo eso. Todo esto se está corriendo ya, todo se está viendo”, explicó Jorge Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Vélez, quien coordina las labores de evaluación junto con la Oficina de Gestión del Riesgo.

El funcionario advirtió además que existe una amenaza de represamiento del afluente cercano, lo que podría agravar la situación si continúan las lluvias en la región.

Entre tanto, las seis familias damnificadas piden ayuda urgente para encontrar un nuevo lugar donde vivir, luego de perderlo todo bajo toneladas de tierra. Los campesinos aseguran que la emergencia se produjo de manera repentina y que no alcanzaron a rescatar sus pertenencias ni los animales de corral.

foto 1 emergencia vélez.jpg

Las autoridades departamentales y municipales adelantan un censo para determinar el número total de afectados y evaluar la posibilidad de reubicación de las familias, mientras continúan las inspecciones técnicas para establecer el origen exacto del fenómeno que hoy deja una profunda herida en el sur de Santander.

